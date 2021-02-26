Beylikdüzü’nde seraya çevrilen evin çatısında uyuşturucu ele geçirildi

Beylikdüzü’nde düzenlenen operasyonda, çatı katı seraya çevrilen evde uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Baskında, seradaki sulama ve iklimlendirme cihazının çalıştığı görüldü.

Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Barış Mahallesindeki bir apartmanın çatı katında bulunan bir adreste uyuşturucu madde dikimi yapıldığı yönünde bilgi aldı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında dün akşam saat 20.30 sıralarında söz konusu adrese baskın gerçekleştiren emniyet ekipleri, apartmanın çatı katında arama yaptı. Yapılan aramalarda saksı ve poşetler içerisinde yetiştirilmiş 19 kök Hint keneviri, 5 kilo 250 gram esrar, 230 gram eroin, uyuşturucu yetiştirilmesi için kullanılan 2 termometre, iklimlendirme LED cihazı, koku giderici 2 havalandırma filtresi ve reflektörler ele geçirildi.

Baskın sırasında seradaki sulama ve iklimlendirme cihazı çalışıyordu

Operasyon sırasında binanın çatı katındaki uyuşturucu serasında yakalanan 36 yaşındaki O.E. adlı şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturuculara el konulurken, operasyonda gözaltına alınan O.E., bu sabah “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, uyuşturucu serasına düzenlenen operasyon polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Baskın anında seradaki sulama ve iklimlendirme cihazının çalıştığı görülürken, görüntülerde, Hint kenevirlerinin ışıklandırma yöntemi ile güneşlendirildiği belirtildi.