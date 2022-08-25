Beylikdüzü’nde minibüs şoförü, tartıştığı kadın yolcunun telefonunu aldı

Beylikdüzü’nde minibüs şoförü ve kadın yolcu arasında kavga çıktı. Kadının video çektiğini anlayan şoför minibüsten inerek elinden telefonu çekip alırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İddialara göre, Beylikdüzü durağında minibüse binmek isteyen bir kadın yolcu şoföre Kavaklı sahile gidip gitmediğini sordu. Bunun üzerine şoför çabuk oyalama diyerek tepki gösterdi. Şoför, başka bir yolcu ve kadın arasında tartışma başladı. Kadının video çektiğini anlayan şoför, minibüsten inerek elinden telefonu çekip aldı. Yaşayan o anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.