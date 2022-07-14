Beylikdüzü’nde metrobüsten yükselen dumanlar paniğe neden oldu

Beylikdüzü Cumhuriyet Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüsün motor bölümünden yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Beylikdüzü Cumhuriyet Metrobüs Durağı yakınlarındaki metrobüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametine doğru ilerleyen metrobüsün Cumhuriyet Durağı yakınlarında motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Metrobüsü durduran şoför, kapıları açarak yolcuların inmesine sağladı. Metrobüsün motor kısmından yükselen dumanlar ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı. Öte yandan metrobüs güzergahında oluşan yoğunluk ise, yanan metrobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.