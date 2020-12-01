banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Toptan ve perakende fiyatlar ne kadar arttı?
Toptan ve perakende fiyatlar ne kadar arttı?
Ahmet Davutoğlu'nun sağlığı hakkında yeni gelişme
Ahmet Davutoğlu'nun sağlığı hakkında yeni gelişme
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e:
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: "SEN KİMSİN LAN"
Kar İstanbul'un kapısına dayandı
Kar İstanbul'un kapısına dayandı

Beylikdüzü’nde liman içinde feci olay

İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Liman içerisinde bir şantiye alanında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan şahıs, hayatını kaybetti.

Asayiş 01.12.2020, 15:13
1
Beylikdüzü’nde liman içinde feci olay
banner422

İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Liman içerisinde bir şantiye alanında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan şahıs, hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Yakuplu’da bulunan liman içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şantiye alanında yapılan çalışma sırasında hafriyat kamyonu ile geri manevra sürücü arkasında duran Mustafa O.’yu fark etmedi. Mustafa O. hafriyat kamyonun altına kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, Mustafa O.’nun cenazesinin adli tıp morguna kaldırılacağı öğrenildi.
Yorumlar (0)
banner388
hafif yağmur