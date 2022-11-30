Beylikdüzü’nde kuaföre silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Beylikdüzü’nde erkek kuaförüne silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde dün akşam yaşanan olayda kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar, cadde üzerinde bulunan erkek kuaförüne kurşun yağdırmıştı. Olayda yaralanan olmazken, kuaförde bulunanlar büyük korku yaşamıştı. Yaşanan saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kuaförün önüne gelen iki kişi, kurşun yağdırmaya başlıyor. Olaydan sonra zanlılar kaçarken, kuaförden çıkanlar da bir süre zanlıları kovalıyor.