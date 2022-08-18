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Beylikdüzü’nde korkutan yangın

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Asayiş 18.08.2022, 19:53
Beylikdüzü’nde korkutan yangın

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boya-kimya üretimi yapılan 2 katlı bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinin çatısını tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürme çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda yangın tamamen söndürüldü. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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