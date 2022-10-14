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Beylikdüzü’nde eğlence mekanlarına polis denetimi
Beylikdüzü’nde umuma açık eğlence mekanlarında polis denetim gerçekleştirdi.
Asayiş 14.10.2022, 01:19
Beylikdüzü’nde umuma açık eğlence mekanlarında polis denetim gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kentin bazı noktalarındaki umuma açık eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetime Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapan ekipler de destek verdi. Denetimlerde, kimlik ve evrak kontrolü yapıldı.