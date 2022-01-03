Beylikdüzü’nde dükkan sahibi kiracısını darp etti

Beylikdüzü’nde yaklaşık bir ay önce kardeşi ve annesi ile kafe açan Şükran Dadır, dükkan sahibinin sonradan hazırladığı taahhütnameyi imzalamak istemeyince kabusu yaşadı. “Başında erkek yok seni muhatap almıyorum” diyen dükkan sahibi Dadır’ı darp ettikten sonra kafenin önüne gelerek tehditler savurdu. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık bir ay önce kardeşi ve annesi ile kafe işletmeye başlayan Şükran Dadır, dükkan sahibinin günler sonra hazırladığı taahhütnameyi imzalamayınca kabusu yaşadı. “Başında erkek yok seni muhatap almıyorum” diyen dükkan sahibi, yanında kefili ile giden Dadır’ı darp etmeye başladı. Taahhütnameyi imzalamayacağını söylemesi üzerine ise iyice sinirlenen dükkan sahibi, dükkana kaçan Dadır ve yakınlarını sokak ortasında bağıra çağıra tehdit etti. Bununla da kalmayan şehir eşkıyası, kafenin elektriklerini keserek “Artık yemeğinizi sobada yaparsınız” diyerek alay etti. Yaşanan bu durum üzerine savcılığa başvuran Dadır, dükkan sahibi baba ve oğlu hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. Sokak ortasında dükkan sahibinin tehditler savurduğu o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Yerinden kalkıp bana vurmaya başladı”

Başına gelen olayı anlatan Şükran Dadır, “Dükkan sahibi ile 29 gündür kontrat mevzuu ile ilgili bir tartışmamız mevcuttu. Sürekli ‘Başınızda erken yok’ diyerek bir erkek muhatap istiyordu. Bizde erkek bir tanıdığımızdan rica ettik gelip kendisi ile konuştu. Bize 29 Aralıkta sözleşmeyi vereceğini söyledi. O gün geldiğinde yine aynı tanıdığımı çağırdım ve yanına gittik. Sözleşmenin yanında bize birde taahhütname imzalamanız gerekli olduğunu söyledi. Tabi biz bu durumu kabul etmedik. Bize ‘İster imzalayın, ister imzalamayın. Ben sizi istediğim zaman dükkandan çıkarırım zaten’ diyerek bizi tehdit etmeye başladı. Aramızda bu sözler üzerine tartışma çıktı ve ilerleyen dakikalarda masasından kalkan dükkan sahibi beni yumruklamaya başladı. Arkamdaki arkadaşım araya girdi ve arkadaşımla kavga etmeye başladı. Arkasında kasa gibi bir şey vardı ona yöneldi. Bizde içinde silah olacağını düşünerek oradan kaçtık.

Sokak ortasında tehditler savurdu

Gözü dönmüş şahsın elinden kaçarak dükkanına giren Dadır, “Biz kendimizi hemen dükkana kilitledik. Oğlu ile birlikte gelen dükkan sahibi sokak ortasında bağırmaya başladı. Bize tehditler savurdu. Masa ve sandalyeler ile camlara vurmaya başladılar. ‘Seni buradan atacağız’ gibi sözler söylediler. Polise haber verdik. Ekipler geldi dükkandan çıkarak darp raporu aldık. Ertesi gün dükkana geldiğimde kepenkler çalışmıyordu, dükkana giremedik. Ticaretimi engelledikleri için savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcı Bey’de oğlu ve dükkan sahibi adına uzaklaştırma kararı çıkarttı. Dükkana geldiğimde sayaçların hepsi sökülmüştü. Kendimiz yaptık ve dükkana girdik. Aradan bir yarım saat sonra dükkan sahibi geldi ve ‘Artık yemeğinizi sobada yaparsınız’ diyerek benimle alay etti. Sonrasında ise polisi aradım ve geri çekildiler” dedi.