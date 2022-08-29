Beylikdüzü’nde çıkan yangın sonrası yaşanan patlama cep telefonu kamerasına yansıdı

Beylikdüzü’nde bir kimya imalathanesinde çıkan yangın sonrası yaşanan patlama cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü’nde sanayi sitesi içerisinde bulunan kimya imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çalışanlar kendini sokağa atarken dakikalar sonra büyük bir patlama yaşandı. Patlama anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.