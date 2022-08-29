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Beylikdüzü’nde bulunan Beykent sanayi sitesi bulunan bir oto tamircisinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucundan yangın çıktı. Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Beylikdüzü’nde bulunan Beykent sanayi sitesi bulunan bir oto tamircisinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucundan yangın çıktı. Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Asayiş 29.08.2022, 17:23
Beylikdüzü’nde bulunan Beykent sanayi sitesi bulunan bir oto tamircisinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucundan yangın çıktı. Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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