Beylikdüzü’nde bir kadını vuran şahıs ardından intihar etti

Beylikdüzü Beykent Sanayi sitesi girişinde bir kadını silahla vurarak yaralayan şahıs ardından intihar etti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Beykent Sanayi Sitesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü Beykent Sanayi sitesi girişinde bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle kadını silahla vurdu, daha sonra olay yerinde kafasına sıkarak intihar etti. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.