Son Dakika
Taksim Metro İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Beylikdüzü’nde bir genç husumetlileri tarafından bıçaklandı
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bir grup genç, başka bir genci bıçakladı. Yaralı gencin ambulans ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Asayiş 24.04.2022, 21:54
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bir grup genç, başka bir genci bıçakladı. Yaralı gencin ambulans ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde 10 kişilik bir grup genç, başka bir genci bıçakladı. Yaralı gencin ambulans ile hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, şüphelilerin bıçakladıkları genç ile arasında husumet olduğu öğrenildi.