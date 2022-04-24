Beylikdüzü’nde bir genç husumetlileri tarafından bıçaklandı

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bir grup genç, başka bir genci bıçakladı. Yaralı gencin ambulans ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde 10 kişilik bir grup genç, başka bir genci bıçakladı. Yaralı gencin ambulans ile hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, şüphelilerin bıçakladıkları genç ile arasında husumet olduğu öğrenildi.