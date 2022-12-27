Beylikdüzü’nde araçlar kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Beylikdüzü’nde kafa kafaya çarpışan iki araçta toplam 5 kişi yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma ise polisin araya girmesiyle son buldu.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre ters istikametlerde seyreden, biri hafif ticari, 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 2 araçta bulunan toplam 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerden yaralandı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan kısa süreli tartışma ise polisin ve vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Olay sırasında sesi duyup yardıma koşan vatandaşlardan Ferdi Dağcı, “Sabah ofisimde oturuyordum büyük bir ses duydum dışarıya koştum. 2 araç kafa kafaya birbirine girmişler. Toplam 5 yaralı vardı. Birisinin bacağı kırıldı diyorlar ama o anı görmedim. Bu tarz kazalar oluyor önlem alınması çok önemli” dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, araçların seyir halindeyken kafa kafaya çarpışması yer aldı.