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Beylikdüzü’nde akıl almaz kaza

Beylikdüzü’nde freni boşalan buğday kepeği yüklü kamyon, motosikletin üzerine devrildi. Buğday kepeklerinin altında kalan motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırlıdı.

Asayiş 15.12.2021, 15:47
Beylikdüzü’nde akıl almaz kaza

Beylikdüzü’nde freni boşalan buğday kepeği yüklü kamyon, motosikletin üzerine devrildi. Buğday kepeklerinin altında kalan motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırlıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Beylikdüzü E-5 Yanyolda yaşandı. Ankara istikametine seyreden buğday kepeği yüklü kamyonun birden freni boşaldı. Kamyon sürücüsü kaldırıma vurarak aracı durdurmak istedi. Ancak bu sırada bir otomobile çarpan kamyon devrildi. Yolda seyreden bir motosiklet sürücüsü, kamyonun kasasından yola saçılan buğday kepeklerinin altında kaldı.

Çevredeki sürücüler ve vatandaşlar motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Buğday kepeği yığınının içerisinden çıkartılan yaralı motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyon şoförü de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluşurken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kazaya şahit olan otobüs şoförü Mehmet Tahir Kudak, ""Yukarıdan aşağı geliyorduk kamyon önümdeydi. Kamyonun freni patladı. Birkaç kere kaldırıma vurarak durdurmaya çalıştı arabayı. Her vurduğunda araba geri sekti araç yola. En son buradaki kaldırıma vurunca araç devrildi. Moto kurye altında kaldı. Onu da vatandaşlarla birlikte çıkardık" diyerek yaşananları anlattı.

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