Beylikdüzü’nde 10 kişi, eğlence mekanı çıkışında yabancı uyruklu adamı dövdü

Beylikdüzü’nde eğlence mekanı çıkışında 10 kişi, bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu bir adamı dövdü. Yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, önceki gece Büyükşehir Mahallesi’ndeki bir alkollü mekanın çıkışında yaşandı. Mekan çıkışı siyahi bir adamla tartıştığı iddia edilen 10 şahıs toplanarak, bilinmeyen bir nedenle yabancı uyruklu kişiyi dövdü. Dövdükleri şahsın başına alkol şişesi de fırlatan adamların tekme tokat kavgası cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, önce siyahi adamın bir şahsı yerde dövmesi, ardından da şahısların toplanıp siyahi adamı darp etmeleri yer aldı. Kavga, şahısların olay yerinden ayrılmasıyla son buldu.