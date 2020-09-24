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Beylikdüzü'nde 'botoks' ölüm getirdi iddiası

Beylikdüzü’nde ameliyat ruhsatı bulunmayan bir güzellik merkezinde botoks olduktan sonra evine giden ve fenalaşan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve aralarında bir doktorun da bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 24.09.2020, 13:25
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Beylikdüzü'nde 'botoks' ölüm getirdi iddiası

Olay, Beylikdüzü'nde bir rezidansta ameliyat ruhsatı bulunmayan bir güzellik merkezinde meydana geldi. 38 yaşındaki Kübra Boyraz, iddiaya göre kalça botoksu yaptırdıktan sonra fenalaştı. Evine giden Boyraz, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Suçlamaları kabul etmediler

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri Boyraz'ın ölümüyle ilgili 1'i doktor toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların polis ifadesinde suçu birbirine attıkları öğrenildi.

Adli kontrol şartıyla serbest

Boyraz'ın kesin ölümün nedeninin Adli Tıp raporu sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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