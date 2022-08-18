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Beylikdüzü Mermeciler Sanayi Sitesi’nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beylikdüzü Mermeciler Sanayi Sitesi’nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Asayiş 18.08.2022, 19:16
Beylikdüzü Mermeciler Sanayi Sitesi’nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beylikdüzü Mermeciler Sanayi Sitesi’nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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