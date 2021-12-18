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Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
Beylikdüzü-Avcılar istikameti Güzelyurt mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü, metrobüs üst geçidi ayaklarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle metrelerce trafik oluşurken sürücü ağır yaralandı.
Beylikdüzü-Avcılar istikameti Güzelyurt mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü, metrobüs üst geçidi ayaklarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle metrelerce trafik oluşurken sürücü ağır yaralandı.
Asayiş 18.12.2021, 22:47
Beylikdüzü-Avcılar istikameti Güzelyurt mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü, metrobüs üst geçidi ayaklarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle metrelerce trafik oluşurken sürücü ağır yaralandı.