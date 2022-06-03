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Beykoz’da yokuş aşağı inen İSKİ’ye ait hafriyat kamyonu, freninin patlamasıyla yol kenarındaki dereye uçtu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beykoz’da yokuş aşağı inen İSKİ’ye ait hafriyat kamyonu, freninin patlamasıyla yol kenarındaki dereye uçtu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Asayiş 03.06.2022, 16:42
Beykoz’da yokuş aşağı inen İSKİ’ye ait hafriyat kamyonu, freninin patlamasıyla yol kenarındaki dereye uçtu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beykoz’da yokuş aşağı inen İSKİ’ye ait hafriyat kamyonu, freninin patlamasıyla yol kenarındaki dereye uçtu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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