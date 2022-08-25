Beykoz’da yağmurda aracıyla dereye uçan kadın sürücü yaralandı

Beykoz’da şiddetli yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilin kadın sürücüsü yaralandı. Dereye uçan otomobil ve kaza yeri havadan görüntülendi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beykoz’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 RJ 095 plakalı otomobiliyle Bozhane köyünden, Cumhuriyet köyü istikametine ilerleyen Türkan Sancaklı aşırı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Elektrik direğini devirerek yolun kenarındaki dere yatağına uçan otomobil taklalar atarak durabildi. Otomobil sürücüsü Türkan Sancaklı yaralandı. Çevredekilerin kazayı sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine kaza yerine gelen acil yardım ekipleri yaralı kadın sürücüyü hastaneye kaldırdı. Tedavi altındaki kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Cumhuriyet köyü girişinde trafik oluştu. Dereye uçan araç vinç yardımıyla kurtarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza hakkında konuşan Cumhuriyet köyü Muhtarı Ali Durmuş, "Türkan Sancaklı kızımız köy istikametine gelirken yağmurdan dolayı panik yapmış köprüden aşağıya uçmuş, kendisini hastaneye götürmüşler. Omurilik kemiği kırılmış galiba özellikle yağmurlu havalarda hızlı araç kullanılmamasını istiyoruz. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.

Öte yandan, dereye uçan otomobil dron ile görüntülendi.