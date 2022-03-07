Beykoz’da pedalı sıkışan Özel Halk otobüsü dehşet saçtı: 6 yaralı

Beykoz’da iddiaya göre gaz pedalı takılı kalan İETT’ye bağlı Özel Halk otobüsü kontrolden çıkarak 3 otomobile ve bir otobüse çarptı. Kontrolden çıkan otobüsün önünde sürüklediği otomobil, 2 katlı bir evin duvarını kırarak içerisine girdi. Kazada 6 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza alanı ise havadan görüntülendi.

Kaza, Beykoz’da Çubuklu Caddesinde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Birol Erener kontrolünde olan Özel Halk otobüsü duraktan yolcu aldıktan sonra hareket etti. Şoförün iddiasına göre gaz pedalı takılı kalan otobüs bir süre sonra kontrolden çıktı. Durdurulamayan otobüs yolda bulunan başka bir Özel Halk otobüsü ile 3 otomobile çarptı. Otobüsün önüne alarak sürüklediği ve hurdaya dönen otomobil, 2 katlı müstakil bir evin duvarını kırarak içerisine girdi. Evin bodrum katına giren otomobilin içerisinde bulunan sürücü ile kazaya sebep olan otobüste bulunan 5 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Ortalığın savaşa alanına döndüğü kaza nedeniyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Eve giren otomobilin içerisinde bulunan yaralı, itfaiye ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine yaralı halde teslim edildi.

Kontrolden çıkarak kazaya sebebiyet veren Özel Halk otobüsünün şoförü Birol Erener “Duraktan yolcuları aldım çıktım. Yeşil ışık yandı bu tarafa doğru geliyordum. Otobüsün gaz pedalı takıldı. Gaz pedalı takıldığı için duramadım. Önümdeki arabaya vurmak zorunda kaldım. Buradaki ATM’nin önündeki arabaya vurdum. Sonra bu araç oradan önüme takıldı. Normalde gaz pedalı takılmasa bu şekilde bir kaza olmaz. Hata tamamen araçta, mekanik bir hatadan ötürü. Şoförlük hatası yok bu işte, inceleyebilirler. Benim için hiçbir sıkıntı yok. Yaralılara da geçmiş olsun, Allah şifalarını versin. Can kaybı yok şu anda 5-6 tane yaralı var galiba. Toplamda 3 otomobile , 1 otobüse vurdum otomobilin 1 tanesi binanın içinde. 30 km ile giden bir araba olsa, o hızla bu arabayı buraya sokmaz. Tamamen otobüsün pedalına takılmasından ötürü çıkan bir kaza. Her kese geçmiş olsun, Allah şifa versin" dedi.

Kontrolden çıkan otobüsün ortalığı savaş alanına çevirdiği kaza alanı dron ile havadan görüntülendi.