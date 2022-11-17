Beykoz’da orman yangını

Beykoz, Riva’da çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Riva Mahallesinde orman alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Bozhane ve Riva itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.