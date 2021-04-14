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Beykoz’da korkutan villa yangını
Beykoz’da ahşap bir villada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangına müdahale etti.
Asayiş 14.04.2021, 18:02
Beykoz’da ahşap bir villada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangına müdahale etti.Yangın, Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 2 katlı bir villada tadilat yapılma esnasında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri geldi. Yangın kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alındı.