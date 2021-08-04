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Beykoz’da korkutan orman yangını

Beykoz’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kısa sürede kontrol altına alındı.

Asayiş 04.08.2021, 13:53
Beykoz’da korkutan orman yangını

Beykoz’da ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kısa sürede kontrol altına alındı.

Beykoz Hünkartepe’de saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin ve dumanın görülmesinin ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ve OGM helikopterinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
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