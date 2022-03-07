Beykoz’da kontrolden çıkan özel halk otobüsü 3 otomobil ile başka bir otobüse çarptı... Otobüsün çarptığı araç evin duvarını kırarak içine girdi

(İSTANBUL) - Beykoz’da kontrolden çıkan Özel Halk otobüsü 3 otomobil ile başka bir otobüse çarptı. Otobüsün önünde sürüklediği otomobil, bir evin duvarını kırarak içerisine girdi. Yaralananların olduğu kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.