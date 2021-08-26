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Beykoz’da kenevir tarlasına çevrilen evde 19 kilo kenevir ele geçirildi

Beykoz’da evinin bahçesini kenevir tarlasına çeviren şahsın ikametine baskın düzenlendi. Operasyonda 19 kilo 600 gram ağırlığında ekili Hint keneviri ele geçirildi.

Asayiş 26.08.2021, 14:01
Beykoz’da kenevir tarlasına çevrilen evde 19 kilo kenevir ele geçirildi

Beykoz’da evinin bahçesini kenevir tarlasına çeviren şahsın ikametine baskın düzenlendi. Operasyonda 19 kilo 600 gram ağırlığında ekili Hint keneviri ele geçirildi.

Beykoz Gümüşsuyu Mahallesinde bulunan bir evin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine, polis ekiplerince adrese operasyon düzenlendi. Evin bahçesinde 26 kök halinde 19 kilo 600 gram ağırlığında Hint keneviri ekili halde görüldü. Bahçesi Hint keneviri tarlasına çevrilen evin sahibi U.A.K. (39) isimli şahıs gözaltına alındı.

Hakkında, “2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçundan işlem yapılan şüpheli şahıs, aynı gün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

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