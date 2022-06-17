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Beykoz’da kafası esen silahlı maganda, havaya art arda ateş açtı!

Beykoz’da eline iki adet tabanca alan şahıs art arda tetiğe basarak defalarca kez havaya ateş açtı. Şahsın yanındaki kişi de o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Asayiş 17.06.2022, 11:11 17.06.2022, 13:08
Beykoz’da kafası esen silahlı maganda, havaya art arda ateş açtı!

Beykoz’da geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir otomobil ile yol kenarında duran ve ismi henüz öğrenilemeyen şahıs eline iki adet tabanca aldı. Tabancalı şahıs art arda tetiğe basarak iki tabancayla defalarca kez havaya ateş açtı. Şahsın beraberindeki kişi ise o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

#Beykoz
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