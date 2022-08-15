Beykoz’da istinat duvarı çöktü: Göçük altında kalan 1 kişi kurtarıldı

Beykoz’da kuvvetli sağanak yağışın ardından yol üzerinde bulunan yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri göçük altında kalan bir kafe personelini yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kurtardı.

Olay, Beykoz, Körfez Caddesi’nde saat 11.00 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Lacivert restoranın istinat duvarı çöktü. Restoran personeli olduğu öğrenilen Emre Aslan, göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan Emre Aslan’ı kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından Aslan, kaldığı göçük altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çökmenin yaşandığı alanda çalışma başlatıldı.

Restoran personelinden basına engel

Yaşanan olayı görüntülemek isteyen basın mensupları, restoran personelinin önce sözlü ardından fiziki saldırısına uğradı. Basın mensuplarına hakaret ederek saldırıda bulunan restoran personeli polis ekiplerinin araya girmesiyle uzaklaştırıldı.