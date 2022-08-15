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Beykoz’da istinat duvarı çöktü: 1 kişi göçük altında kaldı

Beykoz’da kuvvetli sağanak yağışın ardından Lacivert restoranın istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan bir kişiyi ekipler kurtardı. Çöken duvar dron ile havadan görüntüledi.

Asayiş 15.08.2022, 15:36
Beykoz’da istinat duvarı çöktü: 1 kişi göçük altında kaldı

Beykoz’da kuvvetli sağanak yağışın ardından Lacivert restoranın istinat duvarı çöktü. Göçük altında kalan bir kişiyi ekipler kurtardı. Çöken duvar dron ile havadan görüntüledi.

Olay, Beykoz, Körfez Caddesi’nde saat 11.00 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle Lacivert restoranın istinat duvarı çöktü. Restoranda çalıştığı öğrenilen E.’ise ise göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan E.’yi kurtarmak için seferber oldu. Sağlık ekipleri olay yerinde E.’ye yapılan ilk müdahalenin ardından E’yi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken yol trafiğe kapatıldı.

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