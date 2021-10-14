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Beykoz’da, İSKİ’nin beton blok taşıyan kamyonu bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Beykoz’da, İSKİ’nin beton blok taşıyan kamyonu bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Asayiş 14.10.2021, 11:57
Beykoz’da, İSKİ’nin beton blok taşıyan kamyonu bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Beykoz’da, İSKİ’nin beton blok taşıyan kamyonu bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

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