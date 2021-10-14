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(Düzeltme) İstanbul’da MİT ve emniyetin terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye’nin Rakka kentindeki TSK unsurlarına saldırı girişiminde bulunan hücreyle bağlantılı 1 kişi yakalandı.
Beykoz’da, İSKİ’nin beton blok taşıyan kamyonu bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Beykoz’da, İSKİ’nin beton blok taşıyan kamyonu bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Asayiş 14.10.2021, 11:57
Beykoz’da, İSKİ’nin beton blok taşıyan kamyonu bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.