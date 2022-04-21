Beykoz’da İETT otobüsü kayalıklara daldı: 6 yaralı

Beykoz’da direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü sürücüsü aracıyla aydınlatma direğini devirdikten sonra yol kenarındaki kayalık alana dalarak durabildi. Kazada otobüs sürücüsü ve araç içerisindeki 5 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Beykoz Kanlıca Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 TN 2009 plakalı Beykoz- Kadıköy seferini gerçekleştiren 15F İETT otobüs sürücüsü Sait Sefa Aydın, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerindeki aydınlatma direğine vurduktan sonra kayalıklara çarparak durabildi. Kazada sürücü ve araç içerisindeki 5 yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleriyse yaraları çevredeki hastanelere kaldırdı. Öte yandan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı şoför dakikalarca ambulans bekledi

Kaza sonrası yaralanan otobüs sürücüsü kaldırım üzerinde dakikalarca ambulans bekledi. Sağlık ekipleri ise görüntü almaya çalışan gazetecileri engelledi.

“Herkes yerdeydi”

Kaza esnasında araç içerisinde bulunan yolcu, “Otobüsün içindeydik. Yoldan çıkınca vura vura gitti. Arabanın içi bir anda duman oldu. Herkes yerdeydi” dedi.