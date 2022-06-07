Beykoz’da İETT faciası: Tamire gelen işçi hayatını kaybetti

Kaza, saat 09.00 sıralarında Beykoz Paşabahçe Mahallesi Barbaros Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Beykoz-Kadıköy seferini yapan 15F hatlı İETT otobüsü, Burunbahçe Durağı’nda arıza yaptı. Arızayı tamir etmek için gelen 7/24 Yol Yardım Aracı ekibinden Erdoğan Bulut (45), arızayı gidermek için çalıştığı sırada aracın altında kalarak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Bulut, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.