banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!

Beykoz’da hırsızlar lüks otomobillerin farlarına dadandı

Beykoz’da geçtiğimiz günlerde bir oto galeride lüks otomobilin 60 bin TL değerindeki farları 30 saniyede çalındı. Hırsızların 20 dakika arayla aynı mahallede yine aynı marka lüks otomobilin daha farlarını çaldığı öğrenildi. İkinci far hırsızlığı bu kez 20 saniye sürdü. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 30.10.2021, 09:42 30.10.2021, 10:37

Beykoz’da geçtiğimiz günlerde bir oto galeride lüks otomobilin 60 bin TL değerindeki farları 30 saniyede çalındı. Hırsızların 20 dakika arayla aynı mahallede yine aynı marka lüks otomobilin daha farlarını çaldığı öğrenildi. İkinci far hırsızlığı bu kez 20 saniye sürdü. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık geçtiğimiz günlerde Beykoz Kavacık’da saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile galeriye gelen 2 hırsız, etrafı kolaçan ettikten sonra Porsche marka lüks otomobilin 60 bin TL değerindeki farlarını çaldı. Farları çalan hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. Yapılan incelemede, aynı mahallede, faklı bir adreste 20 dakika arayla, yine aynı marka otomobilin farlarının çalındığı öğrenildi. İki ayrı far hırsızlığı olayını gerçekleştiren kişilerin aynı kişiler olduğu öne sürüldü.

Aracın çalındığı galerinin ortaklarından Muhammet Üçer, "Motosikletle gelen kişiler aracın üzerinden farlarını 20 saniye sürmeden çalıyor. Biz gereken şikayette bulunduk ancak bu ilk olmadı son da olmayacak. Sürekli duyuyoruz bunları yazık günah. Arabalara zarar verilmesi, çalınması, hırsızlık olaylarına bir önlem alınması gerekiyor artık ben öyle düşünüyorum. Farların fiyatına geldiğimiz zaman çift farın fiyatı 60 bin TL. Yazık günah, zaten piyasada durgunluk var. Bir de böyle zararlarla karşılaştığımız zaman insanın canı sıkılıyor" dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3