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Beykoz’da feci motosiklet kazası kamerada
Beykoz’da feci motosiklet kazası kameraya yansıdı. Kaldırıma çarpan motosiklet taklalar atarken motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu.
Asayiş 15.01.2021, 07:35
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Beykoz’da feci motosiklet kazası kameraya yansıdı. Kaldırıma çarpan motosiklet taklalar atarken motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu.Olay Beykoz, Tokat Şosesi Yolu üzerinde meydana geldi. Caddede bir araç manevra yaptığı esnada karşı taraftan gelen motosiklet sürücüsü gidon hakimiyetini kaybetti. Motor sürücü hakimiyetini kaybettiği motor havada taklalar attı. Defalarca takla atan motosiklet sürücüsü ise metrelerce havaya fırladı. Kaza anı kameraya yansırken yoldan geçenler kazayı şaşkınlıkla izledi.
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