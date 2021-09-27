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Beykoz’da emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ceza

Beykoz’da trafikte usulsüz çakar, siren kullanan ve trafik kurallarına uymayanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyet şeridi ihlali yaptığı belirlenen 3 sürücüye toplamda 4 bin 47 lira para cezası uygulandı.

Asayiş 27.09.2021, 10:05
Beykoz’da emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere ceza

Beykoz’da trafikte usulsüz çakar, siren kullanan ve trafik kurallarına uymayanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyet şeridi ihlali yaptığı belirlenen 3 sürücüye toplamda 4 bin 47 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde trafikte usulsüz çakar ve siren kullanımını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirildi. Haftanın ilk iş gününde Kavacık Köprüsü mevkiinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde gerçekleştirilen denetimde çok sayıda polis görev aldı. Şüpheli araçlar durdurularak önce evrak kontrolü, ardından usulsüz çakar ya da siren denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında, emniyet kemeri takmayanlara, emniyet şeridi ihlali yapan ve cam filmi kullanan sürücülere de cezai işlem uygulandı. Uygulama esnasında trafik kurallarını ihlal ederek emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen 3 sürücüye toplamda 4 bin 47 lira para cezası uygulandı.

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