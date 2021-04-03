Beykoz’da düğün magandalarının ‘pompalı tüfek’ eğlencesi kamerada

Beykoz’da bir düğün konvoyu içerisinde bulunan araç sürücüsü konvoyun durduğu esnada aracından inerek yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Beykoz İshaklı köyü yolu üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Araçların kornalarına basarak ilerleyen ve yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki araçların birinden inen şahıs, elindeki pompalı tüfekle havaya birkaç el ateş açtı. Diğer araç sürücülerinin de canını tehlikeye atan şahıs sonrasında elindeki tüfeği konvoyda bulunan başka bir kişiye verip aracına bindi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.