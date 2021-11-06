Beykoz’da drift terörü kamerada

Beykoz’da boş yolu bulan trafik magandası, drift yaparak ilerledi. Sürücünün lüks otomobili ile yan yan ilerlediği o anlar kameraya yansıdı.

Beykoz’da araç trafiğinin yoğun olmadığı yolu bulan trafik magandası, drift yapmayı ihmal etmedi. Sürücü, lüks otomobili ile yolda yanlayarak ilerledi. Sürücünün trafiğe kapalı yolda drift yaptığı anlar kameraya yansıdı.