Beykoz’da dorsesi açık şekilde ilerleyen kamyon viyadüğe çarptı

Beykoz’da, Kuzey Marmara otoyolu bağlantı yolunda hafriyat kamyonunun seyir halindeyken açılan dorsesi, viyadüğe çarparak asılı kaldı. Dorsenin bir ucunun yolda, bir ucunun da viyadükte kalacak şekilde askıda kalması ilginç görüntülere sahne oldu. Çarpışmanın etkisiyle dorseden ayrılan kamyon ise 100 metre ilerledikten sonra durabildi.

Kaza, Beykoz’da Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ümraniye istikametine seyir halinde olan 34 ERJ 819 plakalı Ford marka hafriyat kamyonunun bilinmeyen bir nedenle dorsesi açıldı. Kamyonun açık olan dorsesi, yolun üstünden geçen viyadüğe çarptı. Viyadüğe çarpan kamyonun dorsesinin bir ucu yolda, bir ucu viyadükte asılı kalırken, çarpışmanın etkisi ile dorseden ayrılan kamyon 100 metre ileride durabildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler asılı kalan dorseyi vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı. Kaza sebebiyle bağlantı yolunda tek şerit trafiğe kapatıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.