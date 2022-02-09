banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Benzine zam
Benzine zam
Tim Başkanı Gülle: Değerlerimizi Dünyaya Tanıtıyoruz
Tim Başkanı Gülle: Değerlerimizi Dünyaya Tanıtıyoruz
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji'ni satın aldı!
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji'ni satın aldı!
Isparta'da faturaların tahsilatı ertelendi
Isparta'da faturaların tahsilatı ertelendi

Beykoz’da dere taştı, yol sular altında kaldı...Mahsur kalan 3 kişi böyle kurtarıldı

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren yağan sağanak yağış sonrası Beykoz’da dere taştı. Taşan dere, çevresinde bulunan yolu sular altında bıraktı. Derenin taştığı yolda kamyonet içerisinde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 09.02.2022, 05:14
Beykoz’da dere taştı, yol sular altında kaldı...Mahsur kalan 3 kişi böyle kurtarıldı

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren yağan sağanak yağış sonrası Beykoz’da dere taştı. Taşan dere, çevresinde bulunan yolu sular altında bıraktı. Derenin taştığı yolda kamyonet içerisinde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur sonrası su baskınları meydana geldi. Beykoz Göllü Mahallesi’nde akmakta olan Riva deresi yoğun yağış sonrası taştı. Mahallede bulunan bir evin camlarını takmaya gelen Binali Aldoğan, Serdar Çarıklıoğlu ve Alpay Demir sağanak yağışın artması ve derenin taşmasıyla saat 01.30 sıralarında mahalleden çıkmak istedi. Serdar Çarıklıoğlu’nun kullandığı 34 EN 4721 plakalı kamyonete binen 3 personel Dereboyu Yolu Sokak’ta aracın yolun kenarında bulunan kanala düşmesi sonucu mahsur kaldı. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren çalışanlar yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldıkları yerde itfaiye ekiplerini bekledi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle mahsur kalan 3 kişi sular altında kalan kamyonetten kurtarıldı. Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 saat boyunca yardım beklediler

Beykoz’da bulunan Göllü Köyünde Riva deresinin sağanak yağış sonrası taşmasıyla birlikte mahallede bir evin camlarını takmaya gelen 3 çalışan taşan derenin sular altında bıraktığı yolda kamyonetleriyle birlikte mahsur kaldı. Mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerine haber vererek yaklaşık 2 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle mahsur kalan kişiler kurtarıldı.

“Yaklaşık 2 saat mahsur kaldık”

Kamyonetiyle su taşkını olan yolda mahsur kalan Serdar Çarıklıoğlu, “Biz buradan geldiğimizde su bu kadar değildi. Ancak dönüşte suyun yükseldiğini gördük. Sol tarafta bir çukur vardı ve çukura düştük ve orada kaldık, tabii devletimizden yardım istedik. Yaklaşık 2 saat boyunca yardım bekledik. Yağmur yağıyordu ancak bu kadarda yükseleceğini düşünmedik. Çok şükür yaralı yok. Çok üşüdük, aracımız pedallarına kadar su aldı, aracın içerisi komple su oldu şuanda.” Dedi

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 22 16
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11