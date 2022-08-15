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Beykoz’da bir restoranın istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Beykoz’da bir restoranın istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Asayiş 15.08.2022, 12:32
Beykoz’da bir restoranın istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Beykoz’da bir restoranın istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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