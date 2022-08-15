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Beykoz’da bir restoranın istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Müstakbel başbakanlık pozu veren bir şahsın hal-i pürmelali mizah konusu olmasının yanı sıra, “kadından imam olmaz” çıkışı ve bu doğrultuda Cumhurbaşkanı adaylığı için yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu’nun buna ne diyeceği, nasıl
Bazı tüketiciler yeni etiket fiyatlarını uygun bulurken, birçok tüketici de indirimi hissetmediklerini dile getirdi
Beykoz’da bir restoranın istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Beykoz’da bir restoranın istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Asayiş 15.08.2022, 12:32
Beykoz’da bir restoranın istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan bir kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.