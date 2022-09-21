Beykoz’da 2 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu: 2 yaralı

Beykoz’da bulunan 2 katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere yan tarafta bulunan binalara da sirayet ederken yangında, 2 kişi yaralandı. Olay yeri ise havadan görüntülendi

Yangın, Beykoz Merkez Mahallesi’nde sokakta bulunan 2 katlı ahşap binada saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ahşap bina henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgli çalışma başlatırken ahşap bina küle döndü. Öte yandan olay yeri havadan dron ile görüntülendi.