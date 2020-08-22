Beykoz’a kampa gitti, denizden cansız bedeni çıktı
RİVA'DA DENİZDE BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU
Beykoz’da arkadaşları ile kampa giden 28 yaşındaki genç denizde boğularak hayatını kaybetti.
Beykoz Riva’da dün gece arkadaşları ile kampa giden Cengiz Demir (28) isimli gencin sabah saatlerinde denizden cansız bedeni çıkartıldı. Şahsın arkadaşları sabah uyandıklarında
arkadaşlarını yanlarında göremeyince aramaya başladı. Cengiz Demir isimli gencin denizde hareketsiz bir şekilde yattığını gören arkadaşları polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri denizde kayalıkların arasında olan şahsı çıkararak sağlık ekiplerine sevk etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından gencin hayatını kaybettiği tespit etti. Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi sürürken denizden çıkartılan ceset adli tıp morguna götürüldü.
|İmsak
|04:41
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:59
|Yatsı
|21:26
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25