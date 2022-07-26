Beykoz Çavuşbaşı’nda çıkan orman yangını söndürüldü

Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Helikopterin de havadan destek verdiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yanan ormanlık alan havadan görüntülendi.

Beykoz Çavuşbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Maytap yakılması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerinde olay yerine yangın söndürme helikopteri ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştığı görüldü. Helikopterin havadan destek verdiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 5 bin metrekarelik alanın zarar gördüğü öğrenildi. Öte yandan, yanan ormanlık alan dron ile havadan görüntülendi.