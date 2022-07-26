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Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Helikopterin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.
Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Helikopterin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.
Asayiş 26.07.2022, 13:16
Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Helikopterin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.