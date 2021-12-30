Beyin ölümü gerçekleşen kızlarının organlarını bağışladılar

Trabzon’un Yomra ilçesinde 3 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki İrem Keleşoğlu hayatını kaybetti. Ailesi beyin ölümü gerçekleşen kızlarının organlarını bağışladı.

Kaza, 3 gün önce akşam saatlerinde Yomra ilçesinin Liman kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Keleşoğlu (26), Y.Y. (71) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından genç kız Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası kaçan otomobilin sürücüsü Y.Y. polis ekiplerine teslim olurken, mahkemeye sevk edilen sürücü ev hapsi ile adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Otomobilin altında kalan ve sürüklenen genç kızın acı haberi dün akşam saatlerinde ailesine verildi. 26 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, ailesi ise organlarını bağışlama kararı aldı. Genç kızın cenazesi Araklı ilçesinde ikindi namazının ardından aile mezarlığında defnedilecek.