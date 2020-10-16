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Beyazıt’ta elektrik telleri kopan tramvayın onarımı yapılarak tekrardan kullanıma açıldı
BEYAZIT’TA AKŞAM SAATLERİNDE LALELİ DURAĞINA YAKIN OLARAK SEYİR HALİNDE OLAN BİR TIRIN ÜZERİNDEKİ İŞ MAKİNASI TRAMVAYA ENERJİ VEREN HATTA ÇARPARAK KABLOLARI KOPARIP TRAMVAY SEFERLERİNİN DURDURULMASINA NEDEN OLMUŞTU. ONARIM ÇALIŞMASININ TAMAMLANMASIYLA TRAMVAY SEFERLERİ TEKRARDAN SAĞLANARAK BİR SÜRELİĞİNE KAPATILAN TRAFİK AKIŞI YENİDEN AÇILDI. BEYAZIT LALELİ DURAĞI MEVKİİNDE SEYİR HALİNDE OLAN TIR ÜZERİNDEKİ İŞ MAKİNESİNİN TRAMVAYA ENERJİ SAĞLAYAN ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPARAK KABLOLARI KOPARMASI NEDENİYLE SEFERLER İKİ YÖNLÜ OLARAK DURDURULMUŞ, TRAFİK AKIŞI BİR SÜRELİĞİNE KAPATILMIŞTI. ONARIM ÇALIŞMASININ TAMAMLANMASIYLA TRAFİK AKIŞI TEKRARDAN SAĞLANARAK TRAMVAY HATTI KULLANIMA AÇILDI.
Asayiş 16.10.2020, 05:36
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Beyazıt’ta akşam saatlerinde Laleli durağına yakın olarak seyir halinde olan bir tırın üzerindeki iş makinası tramvaya enerji veren hatta çarparak kabloları koparıp tramvay seferlerinin durdurulmasına neden olmuştu. Onarım çalışmasının tamamlanmasıyla tramvay seferleri tekrardan sağlanarak bir süreliğine kapatılan trafik akışı yeniden açıldı.
Beyazıt Laleli Durağı mevkiinde seyir halinde olan tır üzerindeki iş makinesinin tramvaya enerji sağlayan elektrik tellerine çarparak kabloları koparması nedeniyle seferler iki yönlü olarak durdurulmuş, trafik akışı bir süreliğine kapatılmıştı. Onarım çalışmasının tamamlanmasıyla trafik akışı tekrardan sağlanarak tramvay hattı kullanıma açıldı.
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