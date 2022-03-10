İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Çatalca dron ile görüntülendi.

Mega kent İstanbul’da günlerdir yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı geldi. Kar yağışının etkisiyle İstanbul’da bir çok nokta beyaza büründü. Çatalca’da da aynı manzara vardı. Beyaz gelinliğini giyen Çatalca havadan görüntülendi.