Beton mikserinin altında kalan 14 yaşındaki bisikletli gencin acı sonu

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde beton mikserinin altında kalan 14 yaşındaki bisikletli lise öğrencisi hayatını kaybetti. Acı haberi alıp olay yerine koşan yakınları sinir krizleri geçirdi

Alınan bilgiye göre, kaza Otosansit Sanayi içindeki cami yakınlarında meydana geldi. Bir işyerinde staj yapan 14 yaşındaki lise öğrencisi Erman Haymana bisikletiyle seyir halindeyken beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Bir dampercide çalışan çocuk için olay yerine gelen 112 ekipleri ölüm raporunu verdiler.

Mikser sürücüsü gözaltına alınırken, trafik polisleri de geniş çaplı araştırma başlattı. Gencin yakınlarına kaza yaptığı bilgisi verildi. Olay yerine koşan ve Haymana’yı kıyafetinden teşhis eden yakınları gözyaşlarına boğuldular.

Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlatırken, kazazede gencin cenazesi morga kaldırıldı.