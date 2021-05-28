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Beton mikseri sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Samsun’da sürücünün beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Asayiş 28.05.2021, 17:14
Beton mikseri sürücüsünün öldüğü kaza kamerada

Samsun’da sürücünün beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir beton firmasında çalışan 47 yaşındaki Süleyman Devecioğlu, 55 K 5745 plakalı beton mikseri ile bir inşaata beton götürüp geri dönerken bilinmeyen bir sebeple aracını durdurup altına girdi. Bu sırada aniden hareket eden beton mikseri, sürücü Süleyman Devecioğlu’nu ezdi. Olay yerine polis, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Süleyman Devecioğlu’nun aracın altında ezilerek olay yerinde öldüğü tespit edildi.

Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde park halindeki aracın aniden hareket ettiği görülüyor.
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