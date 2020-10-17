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Beton mikseri şarampole uçtu: 1 yaralı

BURSA'DA KONTROLDEN ÇIKAN BETON MİKSERİ ŞARAMPOLE UÇTU. KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.

Asayiş 17.10.2020, 10:36
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Beton mikseri şarampole uçtu: 1 yaralı

Bursa’da kontrolden çıkan beton mikseri şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Bursa’nın İnegöl ilçesi Çayyaka Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. H.B idaresindeki 16 YC 632 plakalı beton mikseri yokuş aşağı indiği sırada virajlı olan yolda dönmekte isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Beton mikseri şarampole uçtu. Yan yatan beton mikserinden yaralı olarak kurtarılan sürücü kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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